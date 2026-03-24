Die strahlende Violinistin aus Venezuela verzaubert das Publikum ebenso wie das Sinfonieorchester Sindelfingen mit großer Virtuosität und echten Orchesterhits.

„Märchenhaft“ war der Titel des jüngsten Konzertes des Sinfonieorchesters Sindelfingen. Streng genommen passte dieser Titel aber nur auf die Suite aus Peter Tschaikowskys Ballett der „Schwanensee“, die etwas verkürzt dargeboten wurde. Allerdings: Märchenhaft schön waren in jedem Fall auch die anderen beiden Kompositionen, die gespielt wurden. Es waren Schuberts achte Sinfonie, die sogenannte „Unvollendete“, und Felix Mendelssohn-Bartholdys Konzert für Violine und Orchester op. 64.

Schuberts Sinfonie enthält zwar viele düstere Schattierungen, aber ebenso wunderbar sangliche Melodien. Mendelssohn-Bartholdys Violinkonzert, das zum Standardrepertoire aller großen Geiger gehört, leuchtet in poetischen wie eleganten Melodien und heiteren Orchesterfarben.

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Solistin in Mendelsohns Evergreen war die aus Venezuela stammende Geigerin Fabiola Gamarra Colina, die an der Hochschule in Stuttgart studierte, zurzeit Mitglied der württembergischen Philharmonie Reutlingen ist und sich darüber hinaus intensiv mit Kammermusik und solistischen Herausforderungen auseinandersetzt. Ihre souveräne Technik erweckte das Stück zum Leben, und sie konnte sich auch mit ihrem strahlenden Ton gegenüber dem Orchester durchsetzen. Ihre große Stärke waren aber auch die leisen Stellen, denen sie auch stets eine gute, lyrische Klangpräsenz verleihen konnte.

Zu Recht erhielt sie vom Publikum begeisterten Applaus. Wahrscheinlich hätte der eine oder andere gerne eine Zugabe gehört, aber dazu kam es nicht. Märchenhaft wohlklingend waren also alle drei Kompositionen dieses Abends.

Tragisch: Sämtliche Komponisten des Abends sterben jung

Leider nicht märchenhaft waren die Todesumstände der Komponisten. Schubert starb 31-jährig an einer schmerzhaften Syphilis. Mendelssohn-Bartholdy starb mit 38 Jahren nach mehreren Schlaganfällen. Peter Tschaikowsky war homosexuell und hatte einen Geliebten aus der oberen Militärschicht. Die Umstände seines Todes, von Suizid ist die Rede, sind unklar: Möglicherweise wurde von einem Ehrengericht der Universität zum Tod durch Selbstmord verurteilt.

Schuberts „Unvollendeter“ verlieh das groß besetzte Sindelfinger Orchester unter seiner Dirigentin Christina Krebs durchaus dramatische Akzente. Ein manchmal etwas scharfes Fortissimo kontrastierte wirkungsvoll zu einem klangvoll gestalteten Pianissimo, sodass ein vordergründig allzu schöner Klang, mit dem das Stück fälschlicherweise manchmal auch gespielt wird, vermieden wurde. Mendelssohn-Bartholdys Violinkonzert war der leuchtende Höhepunkt dieses Sinfoniekonzertes. Erneut wurde ersichtlich, dass das gemeinschaftliche Erlebnis eines guten Konzertes, die lebhaften Gespräche in der Pause und nach dem Konzert eine großartige soziale Aktion für die Gesellschaft ist.

Donnernder Applaus von einem begeisterten Publikum

Tschaikowskys Ballettmusik zum „Schwanensee“ schließlich enthält viele bekannte Orchesterhits. Das berühmte Hauptthema der Schwäne zieht sich wie ein Leitthema durch die ganze Komposition. Die Musik wurde auch bei vielen Staatsanlässen in der Geschichte Russlands verwendet (beim Tod Leonid Breschnews etwa). Legendär sind natürlich auch die vielen Ballettinterpretationen, etwa Rudolf Nurejews Wiener Version mit Margot Fonteyn.

Das Sindelfinger Sinfonieorchester setzte spielfreudig die emotionalen Anforderungen um. Das gilt sowohl für den vollen Orchesterklang als auch für die leiseren Partien, wie den berühmten Walzer oder die Szene, in der die Soloharfe bemerkenswerten Klangakzente beisteuert. Donnernder Applaus war der Dank des Publikums.