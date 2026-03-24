Sinfoniekonzert Sindelfingen: Märchenhaft schöne Musik von äußerst tragisch gestorbenen Komponisten

Die strahlende Violinistin aus Venezuela verzaubert das Publikum ebenso wie das Sinfonieorchester Sindelfingen mit großer Virtuosität und echten Orchesterhits.
„Märchenhaft“ war der Titel des jüngsten Konzertes des Sinfonieorchesters Sindelfingen. Streng genommen passte dieser Titel aber nur auf die Suite aus Peter Tschaikowskys Ballett der „Schwanensee“, die etwas verkürzt dargeboten wurde. Allerdings: Märchenhaft schön waren in jedem Fall auch die anderen beiden Kompositionen, die gespielt wurden. Es waren Schuberts achte Sinfonie, die sogenannte „Unvollendete“, und Felix Mendelssohn-Bartholdys Konzert für Violine und Orchester op. 64.