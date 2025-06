Sindelfinger Straßenfest: Wie umgehen mit türkischen Nationalisten?

1 Das Straßenfest ist ein Fest der Vielfalt. Wie soll mit Gruppen wie dem Nationalen Verein Türkischer Arbeitnehmer umgegangen werden? Foto: efanie Schlecht

Der vom Verfassungsschutz beobachtete Nationale Verein Türkischer Arbeitnehmer war mit einem Stand auf dem Internationalen Straßenfest Sindelfingen vertreten. Ist das problematisch?











Kroatische Spanferkel, brasilianische Cocktails, türkische Grillgerichte oder portugiesischer Fisch – das Internationale Straßenfest Sindelfingen sendete vor knapp zwei Wochen nicht nur in der Kulinarik ein Signal der Vielfalt. Auch in Sachen Folklore und Musik war von den Vertretern der verschiedenen in der Stadt vertretenen Nationen und Kulturen wieder einiges geboten. Doch gehen Offenheit und Toleranz zu weit, wenn auch ein Verein präsent ist, der auf der Beobachtungsliste des Landesverfassungsschutzes Baden-Württemberg steht und der politisch einer rechtsextremen Strömung zugerechnet wird?