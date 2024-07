Sindelfinger Rat konstituiert sich: Viele neue Gesichter in der neuen Legislaturperiode

1 Bernd Vöhringer verabschiedete die altgediente Stadträte. Foto: Stadt Sindelfingen

Zur konstituierenden Sitzung hat sich der Sindelfinger Gemeinderat am Dienstag getroffen. 18 Stadträte gehen, 15 Räte wurden neu vereidigt. Der OB stellt die herausragende Bedeutung des Ehrenamts für die Demokratie ins Zentrum seiner Ansprache.











Selten, dass Sindelfingens Oberbürgermeister Bernd Vöhringer seine Amtskette trägt, aber der Anlass ist feierlich genug gewesen: Am Dienstag wurde in der Sindelfinger Stadthalle der neue Gemeinderat verpflichtet, fünf Jahre sind die 40 Frauen und Männer nun als oberstes und einziges Gremium für die Zukunft von Sindelfingen verantwortlich. Zwei der 15 frisch gebackenen Gemeinderäte hob der Oberbürgermeister besonders hervor: Die Stimmenkönigin Maike Stahl (CDU), die 13 658 Stimmen auf sich vereinigte und den jüngsten Stadtrat, Lukas Voigt (Grüne), der 17 Jahre alt ist. Nachdem die Eidesformel gesprochen war, ging der OB von Tisch zu Tisch, um die neuen Stadträte per Handschlag in ihr Amhinzt einzuführen. Dass mehr Stadträte gingen als kamen, liegt an der Abschaffung der unechten Teilortswahl.