1 Derzeit imponiert das Badezentrum durch sein 50-Meter-Becken und die Holzdachkonstruktion. In einigen Jahren soll das Sindelfinger Bad aber noch viel mehr bieten. Foto: Archiv/Thomas Bischof

Seit Jahren plant die Stadt Sindelfingen die Sanierung und den Ausbau des Badezentrums in ein modernes Schwimm- und Spaßbad. Nach aktuellen Berechnungen soll der Umbau rund 66,5 Millionen Euro kosten.









Die Neugestaltung des Post-Voba-Areals, die Sanierung der Marktplatz-Tiefgarage oder der Ausbau der Autobahn 81 – städtebaulich tut sich in der Daimlerstadt so einiges. Mit der Sanierung und der Erweiterung des Badezentrums wartet schon das nächste Mammutprojekt. Die Vision: Ein Schwimm- und Spaßbad, das – nach den Plänen der Stadt Sindelfingen – in der Region seinesgleichen suchen soll.