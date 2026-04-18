Sportelite zu Gast in Sindelfingen. Die illustre Teilnehmerliste des European Darts Grand Prix im Glaspalast könnte genauso gut eine Weltrangliste sein. Jedoch mit einer Ausnahme.
Die Liste der Teilnehmer für den European Darts Grand Prix von Freitag bis Sonntag im Sindelfinger Glaspalast liest sich wie das Who-is-who der Szene. Zwar hat der amtierende Weltmeister Luke Littler wie schon im Vorjahr für das Turnier abgesagt, aber dafür wird die Setzliste nun eben von Gian van Veen angeführt – dem Holländer, der im Januar im WM-Finale unterlegen war.