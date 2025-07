Sindelfinger Freibad-Mitarbeiter: „Manche reden mit einem, als wäre man der letzte Fußabtreter“

Langwierige Suche Vom asiatischen Supermarkt zum Diakonieladen: Hängepartie in Leonberg endet

Der Diakonie-Kontaktladen in Leonberg hat eine neue Bleibe: In dieser Woche öffneten sich die Türen des Geschäfts in der Hindenburgstraße. Die Suche dauerte länger als geplant.