Sindelfinger Einkaufszentrum gesperrt: Minivan brennt in Kaufland-Tiefgarage

Zu einem Großeinsatz für die Feuerwehr kam es am Montagabend gegen 17:20 Uhr in der Tiefgarage des Kaufland-Einkaufzentrums in der Calwer Straße in Sindelfingen. Wie die Feuerwehr berichtet, kam es vermutlich durch einen technischen Defekt an einem Minivan der Marke Mazda zu einem Brand im Motorraum. Eine starke Rauchentwicklung in der Tiefgarage sowie auf der Calwer Straße war die Folge. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 5000 Euro.