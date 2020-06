7 Bei dem Unfall in Sindelfingen wurden zwei Menschen leicht verletzt. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Ein 35-Jähriger setzt sich wohl unter Drogeneinfluss ans Steuer und baut einen heftigen Unfall in Sindelfingen. Bei der Unfallaufnahme kommt zu Tage, dass der Mann keinen Führerschein besitzt.

Sindelfingen - Ein 35 Jahre alter Opel-Fahrer hat am Montagnachmittag offenbar unter Drogenbeeinflussung einen Unfall in Sindelfingen (Kreis Böblingen) verursacht, an dem insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt waren und zwei Menschen leicht verletzt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme kam außerdem zu Tage, dass der 35-Jährige keinen Führerschein hat.

Wie die Polizei berichtet, standen an der Kreuzung der Calwer Straße und der Gottlieb-Daimler-Straße gegen 17.50 Uhr ein 38-jähriger VW-Fahrer sowie eine 36 Jahre alte Daihatsu-Fahrerin hintereinander an einer roten Ampel, stadteinwärts auf der Geradeausspur der Calwer Straße. Als die Ampel auf grün schaltete, fuhren beide los. In diesem Moment krachte der 35-Jährige, der mit seinem Opel von hinten angefahren kam, in das Heck des Daihatsu.

Auf Drogen dafür ohne Führerschein unterwegs

Der Aufprall war dabei so heftig, dass das Auto der 36-Jährigen auf den VW geschoben wurde und der Opel noch gegen einen Mercedes prallte, dessen 30-jährige Fahrerin auf der Linksabbiegerspur stand. Weil der Verursacher sowie die Daihatsu-Fahrerin bei dem Unfall leichte Verletzungen erlitten, mussten sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Darüber hinaus stellten Polizeibeamte während der Unfallaufnahme bei dem Opel-Fahrer Anzeichen auf Drogenbeeinflussung fest. Aufgrund dessen musste er sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Zudem ergaben weitere Ermittlungen, dass der 35-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Drei der vier beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.