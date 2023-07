1 Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall in Sindelfingen (Symbolbild). Foto: IMAGO/BildFunkMV/IMAGO

Ein 22-Jähriger begegnet in Sindelfingen zwei vermummten Männern in schwarzer Kleidung. Einer hat einen Baseballschläger bei sich, der andere ein Messer.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein Unbekannter hat mutmaßlich einen jungen Mann in Sindelfingen (Kreis Böblingen) mit einem Baseballschläger verletzt. Nach Polizeiangaben vom Samstag gab ein 22-Jähriger an, am Freitagabend im Bereich Zimmerstraße zwei vermummten Männern in schwarzer Kleidung begegnet zu sein. Einer der beiden habe ihn mit einem Baseballschläger gegen den Kopf geschlagen.