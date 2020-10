4 Der Unfall ereignete sich in Sindelfingen. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Weil sie offenbar eine Stoppstelle missachtete, hat eine 58 Jahre alte Ford-Fahrerin in Sindelfingen einen Unfall verursacht, bei dem insgesamt fünf Personen verletzt wurden. Die 66-jährige Beifahrerin im Ford gar schwer.

Sindelfingen - Bei einem Verkehrsunfall in Sindelfingen (Kreis Böblingen) sind am Donnerstagmittag fünf Personen verletzt worden, eine davon schwer. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Wie die Polizei meldet, war eine 58-jährige Ford-Fahrerin gegen 12 Uhr auf der Schwertstraße unterwegs. Als sie an die Kreuzung zur Nüssstraße heranfuhr, missachtete sie wohl aus Unachtsamkeit die Stoppstelle und fuhr, ohne anzuhalten, in den Kreuzungsbereich ein. Dabei prallte der Ford mit dem Mercedes eines 32-Jährigen zusammen, der die Nüssstraße geradeaus in Richtung der Mahdentahlstraße befuhr. Durch die Kollision überschlug sich der Ford und kam danach wieder auf den Rädern zum Stehen.

Beifahrerin wird eingeklemmt

Die Ford-Fahrerin, der Mercedes-Fahrer sowie seine zwei Mitfahrer im Alter von 28 und 32 Jahren wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die 66-jährige Beifahrerin im Ford wurde im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt.

Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Sindelfingen mussten sie aus dem Wagen befreien. Bis auf die Unfallverursacherin wurden alle Verletzten vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Darüber hinaus musste der Ford abgeschleppt werden.