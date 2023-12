Sindelfingen schwimmt im Geld: Was macht eine Stadt mit unerwarteten 100 Millionen Euro?

Was macht eine Stadt mit unerwarteten 100 Millionen Euro?

1 Mit den Einnahmen aus der Gewerbesteuer kann die Stadt Großprojekte stemmen wie das neue Badezentrum. Foto: /Thomas Bischof

Seid umschlungen, ihr Millionen: Noch nie hat die Stadt so viel Gewerbesteuer eingenommen wie in diesem Jahr. Der Rekord war weder planbar noch vorhersehbar, sagt der Kämmerer Wolfgang Pflumm.











In einer Hinsicht dürfte die Stadt Sindelfingen hoch belastbar sein: In der Höhe ihrer Gewerbesteuereinnahmen. Einen absoluten Rekord hat der Stadt das Jahr 2023 beschert. Durch 100 Millionen Euro außerplanmäßige Einnahmen klettert die Gewerbesteuer auf die Marke von 320 Millionen Euro. Das hat es noch nie in der Geschichte der Stadt gegeben.