Sindelfingen: Sanierung der Tiefgarage in der Stadtmitte: Der Marktplatz bebt

Sindelfingen: Sanierung der Tiefgarage in der Stadtmitte

1 Der neue Gemeinderat von Sindelfingen tourte kürzlich über die Baustellen der Stadt. Foto: /Holger Schmidt

Die Sanierung der Marktplatz-Tiefgarage in Sindelfingen geht nicht unbemerkt vonstatten. Aktuell sorgen spürbare Erschütterungen auf dem Marktplatz besonders an Markttagen für Unmut.











Wer dieser Tage über den Sindelfinger Marktplatz schlendert, der könnte sich dabei etwas unsicher auf den Beinen fühlen. Das liegt daran, dass in der Tiefgarage unter dem Platz gerade Abrissbagger am Werk sind. Die Stadt Sindelfingen lässt ihr am prominentesten platziertes unterirdisches Parkhaus umfassend sanieren. 38,1 Millionen Euro soll das kosten. Bis 2028 bleiben Teile der Tiefgarage gesperrt, während der Rest von Grund auf neu aufgebaut wird.