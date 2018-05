Sindelfingen Realschule am Goldberg evakuiert

Von rmu 04. Mai 2018 - 13:37 Uhr

In einem Verteilerkasten in der Realschule am Goldberg in Sindelfingen ist am Freitag eine Sicherung durchgeschmort. 460 Schüler mussten das Gebäude verlassen.





Böblingen - Großalarm in der Realschule am Goldberg in Sindelfingen (Kreis Böblingen): Am Freitag um 9 Uhr war aus bislang unbekannter Ursache in einem Verteilerkasten in einem Flur des Hauptgebäudes eine Sicherung durchgeschmort. Das berichtet die Feuerwehr Sindelfingen.

Der Rauch, der durch das Gebäude zog, erregte die Aufmerksamkeit von Zeugen. Der Rektor und die Lehrer leiteten daraufhin die Evakuierung über die Fluchtwege ein, diese sei auch „langsam und sicher“ vonstatten gegangen, so die Feuerwehr. Bis die Kameraden vor Ort eintrafen, war der Brand von selbst erloschen. Der Feuerwehr blieb daher nur, das Gebäude zu lüften, dann konnte es wieder freigegeben werden. Die rund 460 Schüler wurden von der Schulleitung allerdings trotzdem ins Wochenende geschickt.

Da es sich bei dem Einsatzort um eine Schule gehandelt habe, sei Großalarm ausgelöst worden, so die Feuerwehr. Vor Ort waren sieben Fahrzeuge mit 40 Einsatzkräften der Feuerwehr, acht Polizisten sowie zehn Fahrzeuge des Rettungsdienstes mit 27 Einsatzkräften. Der Schaden ist gering.