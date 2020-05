1 Mit den bestellten Pizzen flüchteten die Unbekannten. (Symbolfoto) Foto: AP/J.M. Hirsch

Ein unbekanntes Trio hat in Sindelfingen einen Pizzaboten beraubt. Während ein Mann vorgab, zahlen zu wollen, umklammerte ein zweiter den Pizzaboten. Mit den Pizzen ergriffen sie die Flucht.

Sindelfingen - Einen Pizzaboten hat ein noch unbekanntes Trio in einer Straße in Sindelfingen (Kreis Böblingen) beraubt. Ein Täter gab vor, zahlen zu wollen, ein zweiter umklammerte plötzlich den Pizzaboten. Die beiden Komplizen nahmen die Pizzen aus der Lieferbox - daraufhin ergriffen alle drei die Flucht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die Täter hatten am frühen Montagmorgen unter falschem Namen über ein Online-Portal Pizzen im Wert von etwa 45 Euro bestellt. An der genannten Adresse fand der 45 Jahre alte Bote den Namen nicht und wartete kurz an seinem Lieferfahrzeug. Da kamen die drei Täter auf ihn zu. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat.