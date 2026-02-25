Sindelfingen: Mercedes SL280 verschrottet – zu Unrecht? Stadt will jetzt doch keinen Vergleich

Im September 2024 schleppt die Stadt Sindelfingen einen 25 Jahre alten Mercedes SL280 ab. Der Halter klagt gegen die Verschrottung. Eine erste Verhandlung vor Gericht verlief erfolglos.
Das neue Jahr hat für Andreas Weber so begonnen, wie es aufgehört hatte: Im Disput mit der Stadt Sindelfingen. Weil diese im September 2024 seinen damals 25 Jahre alten Mercedes SL280 hat abschleppen und mutmaßlich in seine Einzelteile hat zerlegen lassen, klagte Weber. 20 000 Euro Schadensersatz forderte der Stuttgarter Unternehmer von der Stadt. Die wiederum verwies stets auf den durch einen Sachverständigen bescheinigten schlechten, wertlosen Zustand des Autos zum Zeitpunkt des Abschleppens.