Sindelfingen: Mercedes SL280 verschrottet – zu Unrecht? Stadt will jetzt doch keinen Vergleich

Im September 2024 schleppt die Stadt Sindelfingen einen 25 Jahre alten Mercedes SL280 ab. Der Halter klagt gegen die Verschrottung. Eine erste Verhandlung vor Gericht verlief erfolglos.

Das neue Jahr hat für Andreas Weber so begonnen, wie es aufgehört hatte: Im Disput mit der Stadt Sindelfingen. Weil diese im September 2024 seinen damals 25 Jahre alten Mercedes SL280 hat abschleppen und mutmaßlich in seine Einzelteile hat zerlegen lassen, klagte Weber. 20 000 Euro Schadensersatz forderte der Stuttgarter Unternehmer von der Stadt. Die wiederum verwies stets auf den durch einen Sachverständigen bescheinigten schlechten, wertlosen Zustand des Autos zum Zeitpunkt des Abschleppens.

Das Landgericht Stuttgart hat nach einem Verhandlungstermin am 8. Januar noch kein Urteil gefällt. Es kam zur Einschätzung, dass das Auto „wohl nicht völlig wertlos“ gewesen sei. Aufgrund der möglichen Gefahr einer Umweltverschmutzung durch austretendes Öl habe die Stadt das Recht gehabt, Webers Fahrzeug abschleppen zu lassen.

Der Mercedes SL280 mit englischer Zulassung fand in Sindelfingen ein jähes Ende – zum Ärger des Besitzers. Foto: privat

Vergleich im Fall des verschrotteten Mercedes in Sindelfingen platzt

Von der Abschleppaktion zu trennen sei der Verschrottungsakt. Dazu schreibt das Gericht im uns vorliegenden Protokoll: „Sollte der Vortrag des Klägers zutreffen, er habe sich der Beklagten als Eigentümer des Fahrzeugs zu erkennen gegeben, dürfte (...) eine Verschrottung ohne vorherige Rücksprache amtspflichtwidrig erfolgt sein.“

Eine Einigung in dem Fall, der weit über Sindelfingen hinaus für Aufregung gesorgt hat, haben die beiden Seiten nicht erreicht – auch nicht, nachdem sie einen Schritt aufeinander zugingen: Während der Autoliebhaber gerne 8000 Euro gehabt hätte, bot die Gegenseite 4000 an. Schlussendlich standen die Parteien kurz davor, einen Vergleich von 7000 Euro zu erzielen. Doch dann rückte die Stadt von ihrer Bereitschaft ab. Weshalb, ist unklar. Auf Anfrage möchte sich die Stadt mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht äußern.

Sechs Wochen stand der Mercedes auf einem Maichinger Parkplatz

Als Andreas Weber im Sommer 2024, vor einem längeren Urlaub und einer Krankheit sein weltweit wohl nur 1700 Mal gebautes Auto in der Talstraße in Maichingen abgestellt hat, sei es fahrtüchtig und intakt gewesen, so der Stuttgarter. Als die Stadt sechs Wochen später am 25. September den SL abschleppen ließ, stellte diese allerdings zahlreiche Mängel fest.

Das Abschleppprotokoll mit Fotos, das unserer Redaktion vorliegt, dokumentierte: „Fenster offen, zwei Reifen platt, Ölverlust, Motorhaube offen, Spiegel Beifahrer kaputt“. Vor allem wegen des Verlusts von Betriebsmitteln nahm die beauftragte Abschleppfirma den Mercedes mit britischem Nummernschild mit.

Mercedes soll Öl verloren haben – Besitzer widerspricht

Trotz der bescheinigten Mängelliste ist Weber überzeugt, dass sein Fahrzeug nicht hätte abgeschleppt werden dürfen: „Dass das Auto Öl verloren, einen platten Reifen und wegen angeblich geöffneter Fenster einen nassen Innenraum gehabt haben soll, ist an den Haaren herbeigezogen und dient wohl zur Rechtfertigung, sich an fremdem Eigentum zu vergreifen und zu bemächtigen“, schimpft der Autobesitzer.

Weber widerspricht außerdem der Darstellung, dass sein Oldtimer für die Ölspuren auf dem Asphalt verantwortlich war: „Ich hatte die Parkplätze gesehen und konnte auf nahezu allen Parkplätzen grobe Verschmutzungen feststellen. Eine Zuordnung zu einem Fahrzeug erscheint angesichts der starken großflächigen Verunreinigungen wenig glaubhaft.“

Kfz-Sachverständiger stellte dem Mercedes schlechtes Zeugnis aus

Ein Sachverständigengutachten, auf das sich die Stadt Sindelfingen beruft, kam im Januar 2025 zum Schluss: Das Auto war in einem schlechten Zustand, nicht fahrbereit und praktisch ohne Restwert. Die Forderung Webers, durch die Summe aller Einzelteile noch 20 000 Euro zu erhalten, sieht der eingesetzte Gutachter für nicht gerechtfertigt an. Auf Anfrage erklärt er: „Ein Auto mit 20 000 Wert wäre Zustandskategorie 2 und noch ‚in gutem Zustand’ und ‚fahrfähig’. Der Mercedes war aber Kategorie 5. Das ist die schlechteste.“

Außerdem wirkte sich der Umstand, dass das Auto britischen Ursprungs und damit Rechtslenker gewesen war, ebenfalls wertmindernd für den europäischen Markt aus. Der Kfz-Sachverständige aus dem Kreis Böblingen weist die Kritik zurück, er habe der Stadt ein Gefälligkeitsgutachten erstellt: „Wir machen das seit 25 Jahren. Das ist der erste Fall, der so hochgeht. Ich muss als Gutachter immer wieder Aussagen treffen, die betroffenen Autobesitzern nicht gefallen.“

Vier Monate stand der Mercedes auf dem Firmengelände

Wegen des Gutachtens und der vier Monate andauernden, völlig fehlgeschlagenen Kommunikation zwischen Abschleppfirma, Stadt, Weber und dessen ersten Anwalt wurde der Mercedes im Januar 2025 zur Verschrottung freigegeben. Das Rathaus bestätigte im Mai, als unsere Zeitung erstmalig berichtete: „Laut Gutachten war ein verwertbarer Restwert wirtschaftlich nicht mehr gegeben. Angesichts dieser Umstände und der weiterhin fehlenden Kontaktaufnahme wurde das Fahrzeug schließlich verschrottet.“

Noch immer fehlt laut Weber der offizielle Nachweis einer Verschrottung: „Solch ein Auto wird nicht als Ganzes in die Schrottpresse gebracht. Es wird eine Teileverwertung gegeben haben. So lässt sich noch Geld machen.“

Im Juni 2026 wird es einen zweiten Verhandlungstag geben. Dann sollen weitere Zeugen beider Seiten gehört werden. Ein Kfz-Sachverständiger aus Sindelfingen, bei dem Andreas Webers Auto kurz vor der längeren Parkzeit in Maichingen erst durchgecheckt und für vergleichsweise gut befunden worden sei. Und ein Zeuge ist geladen, der die Darstellung der Stadt Sindelfingen bestätigt, wonach das Auto über mehrere Wochen in schlechtem Zustand gewesen sei.