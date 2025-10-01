Sindelfingen: „Macarons & Cakes“ verlassen Markthalle

Von Patisserie bis asisatisch: Die Sindelfinger Markthalle lockt zur schnellen Einkehr – und Gründer mit einem Zuschuss. Nun geht der erste Mieter nach einem halben Jahr wieder.

Die Sindelfinger Markthalle hat im vergangenen März mit einem Jahr Verzögerung geöffnet. Damals wurde das Konzept mit einer großen Einweihungsparty gefeiert. Fünf Anbieter waren mit im Boot; zwei davon hatten gar den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Denn: Allen Standbetreibern bietet die Wirtschaftsförderung Sindelfingen eine Starthilfe, indem sie in den ersten 36 Monaten die Kaltmiete übernimmt. Möglich macht das eine Förderung durch das Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren.“

Nachfolger für Feinbäcker gesucht Nun zieht sich einer der fünf zurück: „Pâtissier – Macarons & Cakes“, die feines Gebäck und natürlich die im Namen enthaltenen Macarons im Angebot hatten. „Aus persönlichen Gründen“, teilt die Wirtschaftsförderung mit. Aleks Zavacki und Kimet Pajazit betreiben in Stuttgart seit etlichen Jahren die Pâtissier-Boutique, sie sind also bereits erfahrene Gründer.

Andere hatten sich mit der Chance der städtischen Unterstützung erst selbstständig gemacht, wie der Bäckermeister Holger Müller. Bis zum März war er angestellt, seitdem jetzt hat er im hinteren Teil der Markthalle eine eigene kleine Backstube. „Das ist die Erfüllung eines Traums“, sagte er damals.

Nun werde nach geeigneten Nachfolgern für die Feinbäcker gesucht. Der Sindelfinger Wirtschaftsförderer Felix Rapp sagt: „Wir bedauern, dass die Betreiber von ,Patissier – Macarons & Cakes‘ den Betrieb in Sindelfingen nicht fortführen. Wir wurden früh in die Entscheidung eingebunden und sind sehr zuversichtlich, dass wir die entstandene Lücke zeitnah schließen werden.“

Die Markthalle öffnet montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 14 Uhr. Weitere Informationen unter www.sindelfingen.org/markthalle.