Sindelfingen: Kunst- und Medienzentrum für 30 Millionen Euro geplant

Die Sindelfinger Galerie, das Oktogon und die Stadtbibliothek, zusammengefasst neuerdings Kunst- und Medienzentrum (KMZ) genannt, steht zwar komplett unter Denkmalschutz, ist aber baulich in einem schlechten Zustand. Durch eine Sanierung soll die langfristige Nutzung des einzigartigen Ensembles vis-à-vis vom Rathaus gesichert und so die Sindelfinger Innenstadt attraktiver werden. Mit rund 29,5 Millionen Euro Kosten rechnen die Verantwortlichen einschließlich der Außenanlagen. Eine mögliche Förderung im Rahmen des Landesanierungsprogramms stellte die Verwaltung in der Sitzung des Technik- und Umweltausschusses vor Kurzem in Aussicht.

Eine reine Techniksanierung der Stadtbibliothek, der städtischen Galerie und des Oktogons samt dem Oberlicht- und Schubartsaal stand bereits vor sechs Jahren auf der Agenda des Gemeinderats und wurde damals mit rund 9,6 Millionen Euro beziffert. Doch durch den deutlich zu niedrig angesetzten Baukostenindex seien schon 2019 eher 16,7 Millionen Euro realistisch gewesen, so die Stadtverwaltung. Hinzu kommen umfassendere Bestandseingriffe in die Technik, die energetischen Anforderungen, wie zum Beispiel eine Photovoltaikanlage auf dem ganzen Gebäude, und die besonderen Herausforderungen des Denkmalschutzes.

Und da wären noch in den jetzt vorgestellten aktualisierten Planungen neben den allgemein gestiegenen Baukosten unter anderem zusätzliche Flächen für die Verbindung zwischen der Galerie und der Stadtbibliothek sowie die Verlegung und Erneuerung der Aufzüge, um auch bislang für Menschen mit Einschränkungen nicht erreichbare Bereiche, wie das Obergeschoss der Bücherei, barrierefrei zugänglich zu machen. „Uns liegt das ganze Ensemble sehr am Herzen“, betonte die Grünen-Stadträtin Sabine Kober und sprach damit auch für die meisten Kolleginnen und Kollegen im Gremium. „Heute ist ein Freudentag“, jubilierte gar die SPD-Frau Sabine Duffner angesichts der vorgestellten Vorplanung mit weiterentwickeltem Nutzungskonzept. Sieht dieses doch unter anderem die Schaffung eines zentralen Eingangs mit attraktivem Foyer und öffentlicher Gastronomie vor.

Wegen seiner Lage und seiner Dimensionen wurde das Oktogon als markantes Eingangselement und Verteiler für alle Gebäudeteile identifiziert. Die Planung sieht vor, die Gebäude baulich miteinander zu verbinden und die Besucherinnen und Besucher über den gemeinsamen, neuen Haupteingang des Oktogons zu empfangen. Von hier aus sind alle öffentlichen Bereiche barrierefrei erreichbar. Gegenüber dem aktuellen Zustand weisen die Gebäude des KMZ künftig mit multifunktional nutzbaren Räumen, einem „Maker Space“ (Werkstatt) und einem großen und vielfältigen Angebot an Einzel- und Gruppenarbeits- und Lernplätzen ein besseres Raumangebot für alle auf.

Zwei bis drei Jahre Bauzeit

Im Auge behalten werden müssten trotz allem die Kosten. „Eine gute Projektsteuerung ist das A und O“, appellierte der CDU-Rat Walter Arnold an die Verwaltung. „Wir versuchen, günstig und zügig zu sanieren“, unterstrich Baubürgermeisterin Corinna Clemens. Einsparpotenziale könnten gemeinsam in der anstehenden Gemeinderatsklausur ausgelotet werden. Auch was Interimsmaßnahmen während der Komplettschließung der auf zwei bis drei Jahre taxierten Bauzeit angeht, die im Kostenrahmen bislang noch gar nicht enthalten sind. „Wir wollen keine Lösungen mit Goldrand“, versprach Kulturamtsleiter Markus Nau und stellte zwar ein Vollprogramm der Bibliothek, aber eine kostengünstige Einlagerung der Kunstwerke und sonstigen Ausstattung in Aussicht. Vergabebeschlüsse für die Arbeiten seien frühestens 2027 realistisch. Bis dahin sollen außerdem die Sindelfinger Bürgerinnen und Bürger bei einem Infotag mehr über die Maßnahme erfahren.