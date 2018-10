Sindelfingen Fußgängerin durch Hundebiss verletzt

Von red 06. Oktober 2018 - 16:12 Uhr

Ein Hund hat in Sindelfingen eine Frau angegriffen (Symbolbild). Foto: Zentralbild

Eine Fußgängerin ist in Sindelfingen von einem nicht angeleinten Hund angegriffen worden, als sie an einer Hofeinfahrt vorbei lief. Sie verletzte sich leicht und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Sindelfingen - Eine 65-jährige Fußgängerin wurde – wie die Polizei erst jetzt mitteilt – bereits am Mittwochmorgen in der Burghaldenstraße in Sindelfingen durch einen Hundebiss leicht verletzt.

In der Einfahrt eines Einfamilienhauses waren zwei nicht angeleinte Hunde im Beisein ihrer Besitzer, als die Frau die Hofeinfahrt querte. Plötzlich rannte einer der Hunde auf die Frau zu und biss ihr in den Bereich der Hüfte, wobei sie Schürfungen und ein Hämatom erlitt. Daraufhin zog der Hundebesitzer den Hund zurück und entschuldigte sich bei der Frau. Diese musste zur Versorgung ihrer Verletzung in einem Krankenhaus behandelt werden. Weitere Ermittlungen erfolgen durch die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg.