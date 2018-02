Sindelfingen Frau rast in Garage

Zwei Autos fahren an einer Engstelle in Sindelfingen aufeinander zu. Eine 25-jährige Autofahrerin kommt dabei von der Straße ab und landet mit großer Wucht in einer Garage.





Sindelfingen - Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von rund 100 000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der am Mittwoch in Sindelfingen passiert ist. Nach den Angaben der Polizei waren sich gegen 14 Uhr in der Fohrenbühlstraße eine 25-jährige Audi-Fahrerin und ein 53-jähriger Audi-Fahrer entgegengekommen. Um die 25-Jährige an einer Engstelle passieren zu lassen, bremste der 53-Jährige stark ab. Offenbar wollte auch die junge Frau bremsen – verwechselte dabei aber wohl Gas- und Bremspedal. Dadurch kam ihr Auto von der Straße ab und prallte gegen ein Garagentor, wodurch letztlich drei nebeneinanderliegende Garagen erheblich beschädigt wurden.

Die 25-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, ihre ein und drei Jahre alten Kinder blieben unversehrt. Die 49-jährige Mitfahrerin des 53-Jährigen erlitt ebenfalls leichte Verletzungen.