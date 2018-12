Sindelfingen Frau fährt Hunderte Meter über Wiese und landet in Bach

Von red 26. Dezember 2018 - 21:26 Uhr

Der Schaden an dem Neuwagen beträgt mehrere Tausend Euro. Foto: SDMG

Bei einem Unfall in Sindelfingen ist ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Eine Frau war von der Straße abgekommen und über eine Wiese gefahren – mehrere Hundert Meter.

Sindelfingen - Die 78-jähjrige Fahrerin einer Mercedes Benz A-Klasse ist am frühen Mittwochabend mit ihrem Auto in Sindelfingen (Kreis Böblingen) verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, befuhr die Frau gegen 18 Uhr die Guttenbrunnstraße in Richtung Maichinger Straße. Aus bisher unbekannter Ursache kam die Frau demnach von der Fahrbahn ab, fuhr mehrere Hundert Meter über eine Wiese und kam letztendlich im Bachlauf der „Schwippe“, welche nur einen geringen Wasserstand aufwies, zum Stehen.

Die 78-Jährige blieb nach Polizeiangaben unverletzt, wurde jedoch vorsorglich mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Notfallpraxis verbracht. Die neue A-Klasse war nicht mehr fahrbereit und musste mittels eines Krans geborgen und abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.