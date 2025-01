Großeinsatz mit Evakuierung in Sindelfingen: Feuerwerkskörper steckt Balkon in Brand

6 Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit 50 Einsatzkräften in Sindelfingen vor Ort. Foto: SDMG// Schulz

Vermutlich durch einen verirrten Feuerwerkskörper ist in der Silvesternacht der Balkon eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Durch die zerstörte Balkontür drangen die Flammen ins Innere der Wohnung ein und setzten Möbel in Brand. 25 Menschen wurden sicherheitshalber gerettet.











Link kopiert



Nicht mehr bewohnbar ist die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Sindelfingen, dessen Balkon vermutlich am Silvesterabend aufgrund eines Feuerwerkskörpers in Brand geraten ist. Wie die Polizei mitteilt, hatten Zeugen am Dienstag gegen 20.44 Uhr der Integrierten Leitstelle des Landkreises Böblingen den Brand eines Balkons in der Theodor-Heuss-Straße gemeldet. Mutmaßlich durch einen verirrten Feuerwerkskörper waren die Flammen auf dem Balkon im ersten Stock des Wohngebäudes ausgebrochen – er stand binnen kurzer Zeit in Vollbrand. Durch das Feuer wurden die Hausfassade und die Balkontür beschädigt.