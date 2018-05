Sindelfingen Feuerwehr löscht Brand im Keller

Von rmu 08. Mai 2018 - 10:24 Uhr

Rauchschwaden sind am Montagabend aus dem Keller eines Sindelfinger Mehrfamilienhauses gequollen. Dort war aus bislang unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen.





Böblingen - Aus bislang noch unbekannter Ursache ist im Abstellraum eines Kellers in einem Mehrfamilienhaus in der Goldmühlestraße in Sindelfingen (Kreis Böblingen) am Montagabend ein Brand ausgebrochen.

Wie die Polizei berichtet, war der Alarm um 19.35 Uhr eingegangen. Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Bewohner das Haus bereits verlassen. Sie wurden durch den Rettungsdienst betreut. Im Gebäude befand sich noch ein bettlägeriger Bewohner, ihn versorgte die Feuerwehr. Der Brand, bei dem viel Rauch entstand, konnte durch die Kameraden schnell gelöscht werden. Um 20.30 Uhr konnten die Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Der Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.