Sindelfingen Exhibitionist verfolgt junge Frau

Von rmu 20. März 2018 - 13:34 Uhr

Ein Exhibitionist hat sich in Sindelfingen vor einer jungen Frau entblößt. Foto: dpa

Die Polizei sucht Hinweise zu einem unbekannten Mann, der sich am Montag in Sindelfingen vor einer 20-Jährigen entblößt und sie dann verfolgt hat.

Böblingen - Trotz eisiger Temperaturen hat sich ein unbekannter Mann am Montagmittag vor einer 20-jährigen Frau entblößt. Wie die Polizei berichtet, war sie dem Exhibitionisten um 11.45 Uhr auf dem Weg von einem Mitarbeiterparkplatz in der Tilsiter Straße in Sindelfingen (Kreis Böblingen) über eine kleine Brücke in ein Einkaufszentrum begegnet. Im Bereich dieser Brücke bemerkte sie den Mann, der sein entblößtes Geschlechtsteil in beiden Händen hielt und es ihr zeigte. Nachdem die junge Frau den Mann passiert hatte, lief er ihr bis ins Einkaufszentrum hinterher. Dort verlor sie ihn aus den Augen.

Bei dem Täter soll es sich um einen Mann im Alter von etwa 25 Jahren gehandelt haben. Der Beschreibung zufolge hatte er braun-blonde Haare, trug einen Dreitagebart und war etwa 1,80 Meter groß. Er soll mit einer Mütze sowie einer hellbraunen, einem Parka ähnlichen Jacke und dunklen Jeans bekleidet gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0 70 31/13 00 entgegen.