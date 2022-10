1 Das riesige Chaos blieb Böblingen zwar erspart, aber dennoch wurde deutlich, dass vor allem der Mercaden-Kreisel dem Verkehrsaufkommen nicht gewachsen war. Foto: Michael Stürm

Die Sperrung der A 81 Richtung Stuttgart führte vor allem zu Staus auf der Autobahn bis nach Ehningen und im Bereich der Böblinger Innenstadt rund um das Einkaufszentrum Mercaden.















Zum hoffentlich letzten Mal in diesem Jahr erhielt die Böblinger Innenstadt am Wochenende Besuch vom Autobahnverkehr. Von Freitagabend bis Montagfrüh war die Fahrspur Richtung Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Böblingen/Sindelfingen und Böblingen-Ost gesperrt. Der ausgeleitete Verkehr wurde über den Kreisverkehr an den Mercaden Richtung Smart und von dort über die Leibnizstraße wieder auf die Autobahn geführt. Das riesige Chaos blieb Böblingen zwar erspart, aber dennoch wurde deutlich, dass vor allem der Mercaden-Kreisel dem Verkehrsaufkommen am Samstag nicht gewachsen war.

Stau bis nach Ehningen

Die erste Hürde auf dem Weg Richtung Stuttgart mussten die Verkehrsteilnehmer bereits an der Ausleitung auf der A 81 nehmen. An der Abfahrt Böblingen/Sindelfingen stauten sich die Autos Richtung Süden bis nach Ehningen. Der nächste Flaschenhals war dann der Kreisverkehr bei den Mercaden. Am Samstagmorgen traf dort der übliche Einkaufs- und Durchgangsverkehr auf die ausgeleiteten Autobahn-Fahrzeuge.

Der zweispurige Kreisel war zeitweise sichtlich überlastet mit den Autos, die von allen Seiten auf diesen Knoten drängten. Geduld aufbringen mussten vor allem die Autofahrerinnen, die die Brumme-Allee nutzten. Dort reichte der Stau bis in den nächsten Kreisverkehr am Listplatz hinein. Auch die Ausfahrt aus dem Mercaden-Parkhaus wurde bisweilen zu einer zähen Angelegenheit.

Der zweispurige Kreisel war zeitweise sichtlich überlastet mit den Autos, die von allen Seiten auf diesen Knoten drängten. Geduld aufbringen mussten vor allem die Autofahrerinnen, die die Brumme-Allee nutzten. Dort reichte der Stau bis in den nächsten Kreisverkehr am Listplatz hinein. Auch die Ausfahrt aus dem Mercaden-Parkhaus wurde bisweilen zu einer zähen Angelegenheit.

Die Autobahn-Sperrung wurde notwendig, da am Wochenende der Verkehr in Richtung Stuttgart im Bereich zwischen Sindelfingen und Böblingen auf eine provisorische Fahrspur umgelegt wurde. Diese macht Platz für den Bau des Lärmschutzdeckels zwischen den beiden Städten, der im nächsten Jahr begonnen wird. Auch im Jahr 2023 muss die Autobahn mehrere Male an Wochenenden gesperrt werden.