Brand in Einfamilienhaus – Feuerwehr warnt Anwohner per App

Die Feuerwehr konnte den Brand am Morgen löschen.

Am frühen Donnerstagmorgen gerät ein Einfamilienhaus in Sindelfingen (Kreis Böblingen) in Brand. Wegen starker Rauchentwicklung warnt die Feuerwehr Anwohner. Was bislang bekannt ist.











In einem Einfamilienhaus in der Sindelfinger Innenstadt ist am frühen Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen.