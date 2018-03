Sindelfingen Autofahrer nach Unfall im Wagen eingeklemmt

Von bpu 18. März 2018 - 22:41 Uhr

Am Sonntagabend hat sich in Sindelfingen ein schwerer Unfall ereignet. Vier Personen wurden verletzt, eine davon schwer.





3 Bilder ansehen

Sindelfingen - Am Sonntagabend ist es in Sindelfingen (Kreis Böblingen) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurden mehrere Personen verletzt, eine davon schwer.

Zwei Autos kollidierten gegen 21.20 Uhr auf der Rudolf-Diesel-Straße. Dabei wurde ein Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr schnitt das Dach auf und konnte ihn so aus dem Wagen bergen. Laut Polizei sollen bei dem Unfall außerdem drei weitere Personen leicht verletzt worden sein. Ersten Erkenntnissen nach war dem Unfall offenbar ein Wende- oder Abbiegemanöver vorausgegangen, erklärte ein Sprecher der Polizei am Abend.

Die Straße wurde teilweise gesperrt, der Verkehr konnte jedoch an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.