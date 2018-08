Sindelfingen Auto überschlägt sich – drei Verletzte

Von red 26. August 2018 - 23:41 Uhr

Bei einer Kollision in Sindelfingen werden drei Personen verletzt, ein Auto kommt auf dem Dach zum Liegen.





Sindelfingen - Am Sonntagabend ist es nahe einer Tankstelle in der Neckarstraße in Sindelfingen (Kreis Böblingen) zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine Smart-Fahrerin kurz nach 18 Uhr die beiden stadtauswärts führenden Fahrstreifen überqueren. Hierbei übersah sie den 30-jährigen Fahrer eines VWs, der von rechts kam. Die beiden Fahrzeuge kollidierten.

Der VW überschlug sich und kam letztendlich auf dem Dach zum Liegen. Der junge Mann wurde bei dem Unfall schwer, die Unfallverursacherin und ihr Mitfahrer leicht verletzt. Alle drei Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Neckarstraße gesperrt, zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 30.000 Euro.