Sindelfingen 59-Jähriger in Silvesternacht durch Schuss verletzt

Von red 02. Januar 2019 - 17:28 Uhr

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter noch nicht ermitteln und sucht nach Zeugen (Symbolbild). Foto: dpa

Ein Mann wird in der Silvesternacht in Sindelfingen-Darmsheim von einer Schusswaffe am Kopf getroffen und dabei verletzt. Die Polizei sucht noch immer nach dem möglichen Täter.

Sindelfingen-Darmsheim - Noch ungeklärt sind die Umstände, unter denen ein 59-jähriger Mann am Silvesterabend in Sindelfingen-Darmsheim (Kreis Böblingen) durch das Projektil einer mutmaßlich kleinkalibrigen Schusswaffe erheblich verletzt wurde.

Wie die Polizei berichtet, hatte ein erstes Projektil gegen 18.20 Uhr ein Fenster auf der Straße abgewandten Gebäudeseite durchschlagen.

Als der 59-Jährige daraufhin ins Freie trat, wurde er von einem zweiten Projektil am Kopf gestreift und erheblich verletzt. Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Die Kriminalpolizeidirektion Böblingen hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht nach Zeugen

Die beiden Projektile, die vermutlich aus dem Bereich des Steinachwegs abgefeuert worden waren, wurden sichergestellt. Die bisherigen polizeilichen Maßnahmen führten noch nicht zur Ermittlung eines Tatverdächtigen. Das Wohnhaus des Opfers liegt in einer Reihenhaus-Siedlung mit gegenüberliegend angrenzenden Gartengrundstücken. Möglicherweise ist zur relevanten Zeit im dortigen Bereich eine Person aufgefallen, die mit einer Schusswaffe hantiert hat.

Zeugen können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07031/13-00 melden.