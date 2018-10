Sindelfingen 18-Jährige fährt Beifahrerin beim Einparken um

Von red 14. Oktober 2018 - 09:59 Uhr

Die 18-jährige Beifahrerin kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: dpa

Eine 18-jährige Autofahrerin bittet ihre Beifahrerin um Hilfe beim Einparken. Beim Einweisen in die Parklücke erfasst die Fahrerin dann ihre Kollegin.

Sindelfingen - Eine 18-Jährige ist beim Einparkversuch einer ebenfalls 18-Jährigen am Samstagnachmittag in Sindelfingen (Kreis Böblingen) schwer verletzt worden. Die Autofahrerin bat ihre Beifahrerin darum, sie beim Parkmanöver in der Mönchstraße als Einweiserin zu unterstützen.

Die 18-Jährige stieg aus und stellte sich hinter das Fahrzeug. Um in die Parklücke zu gelangen, musste der Toyota der 18-jährigen Fahrerin zunächst einen Randstein überwinden. Nachdem ein erster Versuch scheiterte, probierte es die Lenkerin mit mehr Gas und fuhr infolgedessen zu schnell in die Parklücke, schreibt die Polizei.

Dabei erfasste sie die Beifahrerin und quetschte diese zwischen Auto und einem Zaun ein. Die 18-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Krankenwagen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Die Fahrerin blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden an Auto und Zaun auf circa 3000 Euro.