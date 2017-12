Sindelfingen 12 000 Kinder beschenkt

Von wi 24. Dezember 2017 - 08:01 Uhr

Becher für die Mitarbeiter. Foto: Daimler

Die Mitarbeiter des Sindelfinger Mercedes-Benz-Werks haben in den vergangenen Wochen 12 000 Päckchen für arme Kinder in der Region gepackt. Sie selbst wurden von der Werksleitung mit wiederverwertbaren Kaffeebechern bedacht.

Sindelfingen - Weihnachtsüberraschungen für 12 000 Kinder haben Mitarbeiter der Mercedes-Benz-Werke Untertürkheim und Sindelfingen in den vergangenen Wochen verpackt. In Zusammenarbeit mit der Schwäbischen Tafel Stuttgart wurden Pakete mit Kleidung, Spielsachen und Süßigkeiten befüllt. Die bunten Pakete werden an Kinder und Jugendliche zwischen zwei und 14 Jahren in der Region Stuttgart verteilt. Die Kinder stammen aus Familien, die an der Armutsgrenze leben. „Mit dieser Aktion unterstützt die Sindelfinger Mannschaft die Familien der Region“, sagte Michael Bauer, der Standortverantwortliche des Werks.

Aber auch die Mitarbeiter des Werks durften sich über eine kleine Gabe freuen: Sie wurden von der Werksleitung mit wiederverwendbaren Kaffeebechern beschenkt. 25 000 dieser dopppelwandigen Becher mit Silikondeckel ließ Micahel Bauer im Werk verteilen. Sie sollen mehr als nur den Kaffee warm halten, heißt es in einer Mitteilung des Werks. Sie setzten ein Statement für den Zusammenhalt der Mitarbeiter und der Identifikation mit dem Mercedes-Benz-Standort Sindelfingen. Die Aktion ist Teil der Kampagne: „Wir sind Sindelfingen.“