Insektenfund in Sindelfinger Wasser-Hochbehälter

1 Warum im Leitungswasser Enterokokken gefunden wurde, steht noch nicht fest. Foto: imago images//F.Hecker

Bei Untersuchungen zweier Hochbehälter wurde eine geringe Anzahl an Ohrenzwickern gefunden. Die Tiere könnten, müssen aber nicht ursächlich für die Trinkwasser-Verunreinigung in Sindelfingen, Maichingen und Magstadt sein.









Sindelfingen - Die Ursache für die Verunreinigung des Trinkwassers in der Sindelfinger Kernstadt, Maichingen und Magstadt ist weiter unklar. Das hat Gebhard Gentner, Geschäftsführer der Stadtwerke Sindelfingen, in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend erklärt.