Sind eine große, glückliche Familie: Miranda Kerr über Trennung von Ex-Mann Orlando Bloom und Katy Perry

Miranda Kerr hat erstmals ein Statement zur Trennung ihres Ex-Mannes Orlando Bloom und Katy Perry abgegeben. In einem Podcast erklärt sie, wie gut ihre neue Patchwork-Familienkonstellation funktioniere und dass sie sich alle vor kurzem für ein Fest getroffen hätten.
Miranda Kerr (42), die Ex-Frau von Orlando Bloom (48), äußerte sich erstmals zu dessen kürzlicher Trennung von Katy Perry (40). Im Podcast "Kyle & Jackie O Show" des US-Radiosenders KIIS FM fragten die Hosts ihren Gast, wie es denn um Bloom und Perry stehe. Die Australierin sagte, dass sie die beiden erst kürzlich getroffen habe.