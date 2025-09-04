Sind eine große, glückliche Familie: Miranda Kerr über Trennung von Ex-Mann Orlando Bloom und Katy Perry

Miranda Kerr hat erstmals ein Statement zur Trennung ihres Ex-Mannes Orlando Bloom und Katy Perry abgegeben. In einem Podcast erklärt sie, wie gut ihre neue Patchwork-Familienkonstellation funktioniere und dass sie sich alle vor kurzem für ein Fest getroffen hätten.

Miranda Kerr (42), die Ex-Frau von Orlando Bloom (48), äußerte sich erstmals zu dessen kürzlicher Trennung von Katy Perry (40). Im Podcast "Kyle & Jackie O Show" des US-Radiosenders KIIS FM fragten die Hosts ihren Gast, wie es denn um Bloom und Perry stehe. Die Australierin sagte, dass sie die beiden erst kürzlich getroffen habe.

"Ich habe sie beide tatsächlich erst am Wochenende gesehen. Wir haben den Geburtstag von Daisy gefeiert", so Kerr. Daisy Dove ist die gemeinsame Tochter von Orlando Bloom und Katy Perry, die am 26. August ihren fünften Geburtstag feierte. Das Ex-Paar zeigte mit gemeinsamen Familienbildern nach der Trennung im Sommer dieses Jahres, dass sie ihre Tochter nun gemeinsam als Patchwork-Familie großziehen wollen.

Miranda Kerr über Perry: "Katy ist unglaublich, ich liebe sie"

Mit seiner früheren Ex Miranda Kerr hat Orlando Bloom ebenfalls ein Kind: der 14-jährige Flynn Christopher. Daisys Geburtstag feierte offenbar die ganze Familie gemeinsam. "Wir sind eine große, glückliche Familie", erklärte Miranda Kerr im Podcast weiter. Zu ihrer Beziehung zu Bloom und Perry sagt sie: "Katy ist unglaublich, ich liebe sie. Und Orlando natürlich auch."

Weiter betonte Miranda Kerr, wie wichtig es sei, eine Trennung "harmonisch" zu gestalten, wenn Kinder involviert seien: "Wenn es Feindseligkeiten gibt, schadet das nur einem selbst."

Miranda Kerr hat neben ihrem Sohn mit Orlando Bloom drei weitere Kinder mit Ehemann Evan Spiegel, mit dem sie seit 2017 verheiratet ist: Hart (7), Myles (5) und Pierre (1). Bereits seit Jahren pflegte sie zu Orlando Bloom und seiner neuen Familie ein freundschaftliches Verhältnis, wie auch Katy Perry mehrfach bestätigte. Im Januar 2023 sagte Perry in einem Interview, sie sei "dankbar für ihre moderne Patchwork-Familie" und sagte über Miranda Kerr: "Es ist, als hätte ich eine weitere Schwester gewonnen, eine, mit der ich normalerweise vom Hauptfamilien-Chat abweiche und der ich zustimme."