Sinan Movez: Homophobe Attacke? Tiktok-Star wird in Stuttgart angegriffen und beleidigt

In Stuttgart wird am späten Samstagabend der Tiktoker Sinan Movez von einem Unbekannten geschlagen und beleidigt. Nun ermittelt die Polizei.

Mit seinen Tanzvideos und Sketchen unterhält er mehr als 2,5 Millionen Follower auf der Internet-Plattform Tiktok, mehr als 300.000 Abonnenten verfolgen ihn auf Youtube – und sein TV-Debüt bei „Promi Big Brother“ im vergangenen Jahr war sein erster Auftritt in einer Reality-Show. Am vergangenen Wochenende wurde der 20- jährige Influencer Sinan Movez im Stuttgarter Nachtleben im Stadtzentrum in seinem Auto tätlich angegriffen. Die Polizei ermittelt nun den Vorfall.

Schauplatz ist die Straße Neue Brücke, Tatzeit Freitag gegen 23.40 Uhr. Sinan Movez ist dort mit seinem Auto unterwegs, als er an einem Zebrastreifen an eine Gruppe Fußgänger gerät. Dabei habe ihn „einer der Jungs“ heftig beleidigt – mit eindeutig homophober Zielrichtung.

Er sei dann ein Stück weitergefahren und dann erneut von dem Unbekannten ins Visier genommen worden. „Er hat mit seiner Hand ausgeholt und mich geschlagen“, berichtet der 20-Jährige in seinem Video und zeigt eine gerötete Wange als Folge.

Der Angreifer sei mit zwei Begleitern in unbekannte Richtung geflüchtet, notierte die Polizei bei der Anzeigenaufnahme. Der Fall wird nun vom Innenstadtrevier an der Theodor-Heuss-Straße ermittelt. „Der Vorwurf lautet auf Körperverletzung und Beleidigung“, sagt eine Polizeisprecherin auf Anfrage unserer Zeitung. Immerhin gibt es einen Ermittlungsansatz: Der betroffene Influencer postete ein Bild des Tatverdächtigen. Der Mann ist im Hintergrund vor einem Gebäude hinter einem geparkten Auto zu erkennen.

Polizei liegt Täterbeschreibung vor

Die Polizei hat in einem ersten Tagebucheintrag folgende Täterbeschreibung notiert: Der Angreifer ist etwa 19 Jahre alt, trug ein weißes T-Shirt, eine schwarze Jacke und eine Bauchtasche. Hinweisgeber könne sich an das Polizeirevier über Telefon 0711/ 8990-3100 wenden. Die Beamten haben mit Gewaltdelikten im Stuttgarter Nachtleben reichlich Erfahrung. Der gebürtige Karlsruher Sinan Movez will den Angriff nicht einfach so hinnehmen: „Körperverletzung und Diskriminierung werden in Deutschland halt einfach nicht geduldet.“