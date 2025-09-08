Sinan Movez: Homophobe Attacke? Tiktok-Star wird in Stuttgart angegriffen und beleidigt

In Stuttgart wird am späten Samstagabend der Tiktoker Sinan Movez von einem Unbekannten geschlagen und beleidigt. Nun ermittelt die Polizei.
Mit seinen Tanzvideos und Sketchen unterhält er mehr als 2,5 Millionen Follower auf der Internet-Plattform Tiktok, mehr als 300.000 Abonnenten verfolgen ihn auf Youtube – und sein TV-Debüt bei „Promi Big Brother“ im vergangenen Jahr war sein erster Auftritt in einer Reality-Show. Am vergangenen Wochenende wurde der 20- jährige Influencer Sinan Movez im Stuttgarter Nachtleben im Stadtzentrum in seinem Auto tätlich angegriffen. Die Polizei ermittelt nun den Vorfall.