Fans weltweit sind empört. In der neuesten Folge von „Die Simpsons“ muss mit Marge einer der Hauptcharaktere das Zeitliche segnen. Allerdings spielt die Folge teilweise in der Zukunft. Wie endgültig ist der Tod also?

Worum geht es im Staffelfinale?

Die letzte Folge der 36. Staffel springt zwischen mehreren Zeitebenen. Im Zentrum steht die wachsende Entfremdung zwischen Bart und Lisa, ausgelöst durch ein banales Detail: Sie hören auf, gemeinsam „Itchy & Scratchy“ zu schauen. Marge erkennt die emotionale Kluft und appelliert an ihre Kinder, sich im Erwachsenenalter gegenseitig zu stützen.

Kurz darauf gibt es einen Zeitsprung von 35 Jahren in die Zukunft. Dort lebt Homer in einem chaotisch geführten Altenheim, das Bart heimlich im Haus der Simpsons betreibt. Lisa ist inzwischen NBA-Kommissarin und kommt nur noch selten vorbei. Erst als Lisa ein altes Video von Marge findet, wird klar: Marge ist verstorben. In ihrer Videobotschaft bittet sie ihre Kinder, sich trotz aller Differenzen wieder zu versöhnen.

Als eine gemeinsame Aktion zur Rettung Homers aus einem Senioren-Gefängnis nötig wird, erkennen Bart und Lisa den Wert familiären Zusammenhalts – ganz im Sinne von Marges Vermächtnis. Am Ende schaut Marge aus dem Himmel zu und gesellt sich zu Ringo Starr.

Ist Marge wirklich tot?

Die Folge zeigt eine mögliche Zukunft und ist damit nicht zwingend als endgültiger Serientod zu werten. Die Simpsons sind bekannt dafür, mit alternativen Zeitlinien, Zukunftsvisionen und fiktiven Szenarien zu spielen. Bereits in früheren Staffeln wurden Charaktere in solchen „Was-wäre-wenn“-Episoden sterben gelassen, ohne dass dies Auswirkungen auf die eigentliche Serienhandlung hatte. Zudem spielt die Serie immer noch in der Zeit, in der die Kinder jung sind. Deshalb ist sehr unwahrscheinlich, dass der Serientod von Marge Auswirkungen auf die nächsten Staffeln haben wird.