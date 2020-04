1 Model Simone Kowalski feiert mit "Playboy"-Bildern ein Comeback. Foto: Philip la Pepa für PLAYBOY Deutschland

Lange Zeit war es ruhig um Simone Kowalski. Jetzt feiert die "GNTM"-Gewinnerin von 2019 ein aufreizendes Comeback und nutzt dieses für eine Klarstellung.

Simone Kowalski (22) hat 2019 die 14. Staffel "Germany's next Topmodel" gewonnen. Schnell wurde es ruhig um sie. Doch jetzt meldet sich das Model mit neuen Bildern zurück - in der deutschen Aprilausgabe des Männermagazins "Playboy". Ihr Antrieb hinter den freizügigen Fotos: "Ich will damit ausdrücken, dass man schwierige Zeiten durchstehen muss, auch wenn man nicht immer die gewünschte Rückendeckung stets beobachtet." Eine Anspielung auf ihre Zeit in Heidi Klums (46) Castingshow?

Kowalski galt schon früh als eine der Favoritinnen der Sendung, hatte zeitgleich aber auch den Stempel der "Drama Queen" aufgedrückt bekommen, wie sie selbst sagt. Sie macht ihre Vergangenheit dafür verantwortlich. "Das hatte mit meinen körperlichen Problemen zu tun, was mir viele aber leider nicht abnahmen", so die 22-Jährige im Heft-Interview. Bei der ehemaligen Leistungssportlerin hatte man einen Lauffehler festgestellt, der erst zu Rückenschmerzen und Fußkrämpfen geführt habe, dann zu drei Operationen. "Das war alles sehr aufwendig, sodass ich rund ein Jahr ans Bett gefesselt war beziehungsweise im Rollstuhl saß."

Neues Selbstbewusstsein durch Nackt-Shooting

Heute geht es dem Model wieder besser. "Ich kümmere mich viel mehr um meine Gesundheit und mache gezieltes Training", sagt Kowalski und meint rückblickend: "Vielleicht hatte ich die Belastung bei 'Germany's next Topmodel' unterschätzt." Mit den "Playboy"-Bildern habe sie nach eigener Aussage nun jedenfalls wieder "echt an Selbstbewusstsein gewonnen, [...] ich bin sehr zufrieden".

