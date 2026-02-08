"Ich weiß, dass ich nichts weiß", fasst Simone Ballack ihre Gefühle zu Gil Ofarim im Interview zusammen. Während der Skandal-Musiker weiter im Dschungelcamp ist, musste sie die Show im Halbfinale verlassen.
16 Tage Dschungelcamp sind für Simone Ballack (49) vorüber - und damit auch 16 Tage auf engstem Raum mit Gil Ofarim (43). Dass sie im Halbfinale ausgeschieden ist, der Skandal-Musiker aber immer noch im Camp sitzt, kann sie gar nicht verstehen. An ihrem letzten Tag machte sie ihrem Ärger noch mal Luft und betonte, mit seiner undurchsichtigen Art habe er in der Show nichts verloren. Im Exit-Interview legt Ballack jetzt noch einmal nach.