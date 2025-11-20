In der neuen Doku-Serie begleitet Netflix Simon Cowell auf seiner Suche nach dem nächsten großen Boyband-Phänomen. Ab dem Dezember können Fans hautnah miterleben, wie der Musikmogul sein Erfolgsrezept erneut anwendet.

Simon Cowell, der Musikmogul hinter einigen der größten Boybands der Welt, kehrt mit einer neuen Doku-Serie zurück. In „Simon Cowell: The Next Act“, die am 10. Dezember auf Netflix startet, gewähren Kameras einen exklusiven Einblick in Cowells Arbeitsprozess. Vom ersten Casting bis zur Veröffentlichung der Debütsingle wird jede Phase dieses aufregenden Projekts dokumentiert. Wird er es erneut schaffen, eine neue Musikgruppe zu globalem Ruhm zu führen?

Ein Blick hinter die Kulissen Cowell ist bekannt für seine Rolle als Juror in mehreren Musik-Wettbewerbsshows wie „Pop Idol“, „American Idol“, „The X Factor“ und „Britain’s Got Talent“. In den letzten Jahren hat er mit seiner Produktionsfirma Syco Entertainment bereits Boybands wie One Direction, Little Mix und Fifth Harmony erfolgreich auf den Weg gebracht. Die Serie bietet nun einen noch intimeren Blick auf seinen unnachahmlichen Instinkt, Talente zu entdecken und zu fördern.

Netflix-Serie mit sechs Episoden

Insgesamt umfasst die Doku-Serie sechs Episoden, die später in diesem Jahr auf Netflix zu sehen sein werden. Die Serie ist Teil eines neuen Programms von Netflix, das auch andere Reality-Formate und beliebte Show-Renews umfasst.

Vorbilder der Boyband-Suche

Simon Cowell ist nicht der erste, der das Konzept der Boyband-Suche in eine erfolgreiche Doku-Serie umwandelt. Schon in den frühen 2000er-Jahren zeigte „Popstars“ auf RTL2, wie talentierte junge Sängerinnen und Sänger in kurzer Zeit zu einer Band zusammenwachsen sollten – und das mit enormem Erfolg.

„Making the Band“ als Meilenstein

Ein weiterer Meilenstein war „Making the Band“ von P. Diddy, das die Gründung der Band O-Town dokumentierte und die Entstehung eines neuen Musikphänomens live verfolgte. Beide Formate prägten die Musikszene und schufen ein Vorbild für spätere Shows, wie Cowells eigene „The X Factor“-Serie, die im Kern ähnliche Prinzipien der Talentsuche und -förderung verfolgt. Auch „Simon Cowell: The Next Act“ setzt darauf, das Band-Mitglieder zu finden, die das Zeug dazu haben, über Jahre hinweg ein globales Publikum zu begeistern.