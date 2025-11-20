In der neuen Doku-Serie begleitet Netflix Simon Cowell auf seiner Suche nach dem nächsten großen Boyband-Phänomen. Ab dem Dezember können Fans hautnah miterleben, wie der Musikmogul sein Erfolgsrezept erneut anwendet.
Simon Cowell, der Musikmogul hinter einigen der größten Boybands der Welt, kehrt mit einer neuen Doku-Serie zurück. In „Simon Cowell: The Next Act“, die am 10. Dezember auf Netflix startet, gewähren Kameras einen exklusiven Einblick in Cowells Arbeitsprozess. Vom ersten Casting bis zur Veröffentlichung der Debütsingle wird jede Phase dieses aufregenden Projekts dokumentiert. Wird er es erneut schaffen, eine neue Musikgruppe zu globalem Ruhm zu führen?