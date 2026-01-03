Silvesterparty als Familie: Elton John postet seltenes Instagram-Bild mit seinen Söhnen

Elton John und David Furnish haben Silvester bei Donatella Versace gefeiert. Dabei zeigten sie sich auch mit ihren Söhnen Zachary und Elijah - ein seltener öffentlicher Auftritt der Familie.
Elton John (78) hat das neue Jahr im Kreise seiner Liebsten begrüßt. Der "Rocket Man"-Interpret und sein Ehemann David Furnish (63) feierten Silvester auf einer Party von Designerin Donatella Versace (70). Auch ihre Söhne Zachary (15) und Elijah (13) waren mit von der Partie - ein seltener öffentlicher Auftritt der Teenager.