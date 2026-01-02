Silvesternacht: Schwerstverletztes Kind in Berlin - illegale Kugelbombe?

Ein Kind wird an Silvester durch Pyrotechnik schwer verletzt, mutmaßlich durch eine illegale Kugelbombe. Polizei-Gewerkschafter bekräftigen ihre Forderung nach einem Böllerverbot.
Berlin - Unfallmediziner in Berlin berichten von einem durch illegale Böller schwerstverletzten Kind. "Weitere 5 Bölleropfer wurden zu uns ins UKB gebracht. Darunter ein dramatischer Fall eines Kindes mit vermuteter Kugelbomben-Verletzung", schrieb das Unfallkrankenhaus Berlin (UKB) in einem Post auf der Plattform X. Eine Hand des Kindes sei vollständig zerstört, und am Körper müssten weitere tiefe Verletzungen versorgt werden. Zunächst hatte der RBB berichtet.