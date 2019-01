Silvesternacht in Ludwigsburg Attacke mit Messer und Glasflasche – Täter sitzen in U-Haft

Von red 04. Januar 2019 - 14:38 Uhr

Die Polizei nahm die beiden Tatverdächtigen fest. Sie sitzen nach der Attacke an Silvester nun in Untersuchungshaft (Symbolbild). Foto: dpa

Eine gefährliche Auseinandersetzung in der Silvesternacht in Ludwigsburg endet für zwei Männer hinter Gittern. Die Polizei hat einen 25- und einen 45-Jährigen wegen des Verdachts auf Totschlag und gefährlicher Körperverletzung festgenommen.

Ludwigsburg - Nach einer Auseinandersetzung in der Silvesternacht in einer Bar in Ludwigsburg zwischen einem 25-jährigen und einem 45-jährigen Mann sitzen beide nun wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei mitteilt, ist nach bisherigen Erkenntnissen der 25-jährige Tatverdächtige gegen 1.30 Uhr mit einem 26-Jährigen in der Schorndorfer Straße in einen Streit geraten und dabei ins Gesicht geschlagen worden. Nachdem die Kontrahenten von anderen Gästen getrennt worden waren, soll der 45-jährige Tatverdächtige auf den 25-Jährigen zugegangen und von diesem unvermittelt mit einem Messer angegriffen und verletzt worden sein.

Messer und abgeschlagene Glasflasche waren im Spiel

Als Gäste auch diese Auseinandersetzung zunächst beendet und dem 25-Jährigen das Messer abgenommen hatten, soll ihm der 45-Jährige nachgesetzt und mit einer abgeschlagenen Glasflasche in den Hals gestochen haben.

Der 45-Jährige wurde noch im Krankenhaus festgenommen und am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt. Er sitzt mittlerweile wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Auch der 25-Jährige wurde am Freitag festgenommen und befindet sich mittlerweile ebenfalls in Untersuchungshaft.