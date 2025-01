Silvesternacht im Rems-Murr-Kreis: Feuerwerke entfachen mehrere Brände

1 Unsachgemäßer Einsatz von Feuerwerkskörpern hat an verschiedenen Stellen im Rems-Murr-Kreis zu Bränden geführt. Foto: Frank Rodenhausen

Heckenbrände, Balkonfeuer und eine brennende Scheune: In der Silvesternacht hielten Feuerwerkskörper die Einsatzkräfte im Rems-Murr-Kreis in Atem.











Mehrere Brände haben die Feuerwehren aus dem Rems-Murr-Kreis in der Silvesternacht in Atem gehalten. Der Polizei wurden insgesamt 28 Vorfälle gemeldet. Laut deren Angaben handelte es sich überwiegend um kleinere Feuer: Heckenbrände, brennende Mülleimer oder ein beschädigtes Dixi-Klo. Die Ursache jeweils war der unsachgemäße Umgang mit Feuerwerkskörpern, so die Einsatzkräfte.