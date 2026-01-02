Silvesternacht im Kreis Ludwigsburg: Zahlreiche Brände von Häusern und ein Mercedes in Flammen

In der Silvesternacht brennt in Ludwigsburg ein Mercedes, nachdem ein Feuerwerkskörper hinein geworfen wird. Doch das ist nicht der einzige Vorfall. Was die Polizei noch meldet.

Die Polizei hat in der Silvesternacht oft alle Hände voll zu tun. Auch beim Jahreswechsel von 2025 auf 2026 gab es wieder zahlreiche Einsätze. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, welcher die Kreise Ludwigsburg und Böblingen umfasst, habe es zwischen 18 und 8 Uhr gut 300 Einsätze gegeben. Von diesen hatte mit 140 Fällen gut die Hälfte einen direkten Bezug zu Silvester. Unterm Strich spricht die Polizei von einer „insgesamt eher unauffälligen“ Nacht.

Brandursachen sind nicht immer klar Überwiegend mussten die Einsatzkräfte wegen Ruhestörungen, Streitigkeiten sowie kleineren Bränden und Sachbeschädigungen ausrücken. Nicht immer sei nachvollziehbar gewesen, ob Brände vorsätzlich oder fahrlässig verursacht wurden. So wurden mehrfach Brände von Hecken, Zäunen oder auf Balkonen gemeldet, die zwar auf Feuerwerk zurückzuführen sind, jedoch auch versehentlich entstanden sein könnten. „Dem gegenüber gerieten allerdings flächendeckend zahlreiche Mülltonnen, Mülleimer sowie Briefkästen in Brand oder wurden mutmaßlich mit Feuerwerkskörpern ‚gesprengt’, so dass hier von vorsätzlichen Taten auszugehen ist“, so die Polizei.

Vereinzelt wurden bei Personenkontrollen auch Schreckschusswaffen gefunden, die ohne kleinen Waffenschein mitgeführt wurden. Ebenfalls wurden teilweise Feuerwerkskörper der erlaubnispflichtigen Kategorie F4 beschlagnahmt, da entsprechende Genehmigungen nicht vorlagen. In diesen Fällen werden Anzeigen gegen das Waffen- beziehungsweise Sprengstoffgesetz erstattet.

In Ludwigsburg brennt ein Mercedes

Während es im Landkreis Böblingen überwiegend eher bei kleineren Vorkommnissen blieb, waren im Landkreis Ludwigsburg einige gravierendere Fälle zu verzeichnen. Bereits gegen 22 Uhr ging beispielsweise ein Mercedes in Flammen auf, der in der Hospitalstraße in Ludwigsburg geparkt war. Unbekannte hatten einen Feuerwerkskörper durch ein geöffnetes Fenster ins Innere des Wagens geworfen. Die Feuerwehr löschte den Brand, der Mercedes musste anschließend abgeschleppt werden.

Unsere Empfehlung für Sie Vandalismus im Kreis Ludwigsburg Spur der Verwüstung – Raketen in Sporthalle und Stadion gezündet Unbekannte haben in Ludwigsburg und Kornwestheim erheblichen Schaden an einer Sporthalle und einem Stadion angerichtet. Sie zündeten Feuerwerk und zerstörten Waschbecken und Geräte.

Kurz vor 1 Uhr kam es dann aus noch ungeklärter Ursache zum Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Johannes-Daur-Straße in Korntal-Münchingen. Vier Personen mussten bei diesem Einsatz von der Feuerwehr über eine Drehleiter gerettet werden. Der Verdacht, dass auch drei Feuerwehrleute verletzt wurden, bestätigte sich im Endeffekt nicht.

Leerstehendes Haus in Flammen

Rund eine halbe Stunde später wurde erneut ein Brand gemeldet, dieses Mal auf der Dachterrasse eines Hauses im Washingtonring in Pattonville. Feuerwerk hatte dort Gartenmöbel und Holzdielen in Brand gesetzt. Die Flammen griffen glücklicherweise nicht auf das Gebäude über, der Schaden wird dennoch auf rund 5000 Euro geschätzt.

Gegen 2.20 Uhr wurde ein weiterer Brand in einem leerstehenden Gebäude in der Hospitalstraße in Ludwigsburg gemeldet. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergriffen. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist nicht auszuschließen, dass auch dieser Brand durch einen Feuerwerkskörper verursacht worden sein könnte. Es wurden keine Personen verletzt, der Schaden dürfte sich aber auf rund 50 000 Euro belaufen.