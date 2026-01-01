Bei einem Brand während einer Silvesterparty im Schweizer Nobel-Skiort Crans-Montana sind nach Polizeiangaben mehrere Dutzend Menschen ums Leben gekommen. Rund 100 seien in der Bar zum Großteil schwer verletzt worden, sagte der Kommandant der Walliser Kantonspolizei, Frédéric Gisler.











