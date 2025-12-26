Silvesterlauf vor dem Aus: Findet der Stuttgarter Silvesterlauf zum letzten Mal statt?

Die Planung und Umsetzung des beliebten Stuttgarter Silvesterlaufs hat ungeahnte Ausmaße angenommen. Nun steht die Ausgabe im nächsten Jahr auf der Kippe.
„Dieses Jahr findet er auf jeden Fall noch statt“, beruhigt Janushan Chandrabalu, der den Stuttgarter Silvesterlauf seit Langem gemeinsam mit einer Horde freiwilliger Helfer organisiert. Ins Leben gerufen wurde der Lauf einst von der SG Weilimdorf e.V. und dem TSV Weilimdorf e.V., rund 1.400 Menschen laufen mittlerweile jährlich am Silvestertag ihre 2,3 (Schülerlauf) bis 11 Kilometer (Hauptlauf), rund ums Zentrum von Stuttgart-Weilimdorf. „Und es werden jedes Jahr mehr“, sagt Chandrabalu.