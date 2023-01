1 Beim Hauptlauf starten fast 600 Teilnehmende – manche barfuß, in T-Shirt und kurzen Hosen oder auch mit Helm wie die Sportler der Football-Mannschaft Wolverines. Foto: Gottfried Stoppel

Nach zwei Jahren Coronapause wetzen in Backnang wieder die Läuferinnen und Läufer durch die Innenstadt, wo Partystimmung herrscht. Den ersten Platz sichert sich ein alter Bekannter.















Link kopiert

Barfuß über das Kopfsteinpflaster – beim Backnanger Silvesterlauf am Samstag hat sich ein Läufer angesichts der äußerst milden Temperaturen für diese Variante entschieden. Die meisten Sportlerinnen und Sportler gingen zwar mit Laufschuhen, aber in kurzen Hosen und T-Shirts an den Start. Anders die Brüder Martin und Marco Lang aus Nellmersbach, die gemeinsam mit weiteren Feuerwehrleuten aus Leutenbach und Winnenden in voller Einsatzmontur zum Staffellauf antraten.

Die Feuerwehrleute laufen mit Atemschutzgeräten

Mit Jacke, Hose, Helm und Atemschutzgerät kämen allein schon bis zu 15 Kilo Gewicht zusammen, sagte Martin Lang. Nur ihre Stiefel haben die Feuerwehrler daheim gelassen und gegen Laufschuhe getauscht. Eine kleine Erleichterung für den Lauf unter erschwerten Bedingungen, denn, so sagte Martin Lang mit Blick auf die dunkle Feuerwehrmontur: „Es ist extrem warm da drin.“

Da hatten es die Mitglieder der American-Football-Mannschaft Wolverines trotz Helm und dicker Polster an diversen Körperstellen noch besser erwischt, denn sie liefen immerhin in kurzärmeligen Trikots und halblangen Hosen durch die Gassen, an deren Rand sich das Publikum drängte. Der Volkslauf ist längst ein Volksfest geworden, bei dem nach Bekannten Ausschau gehalten, geschwätzt, gegessen und gefeiert wird.

Zwei Jahre hatten die Backnanger auf das winterliche Pendant zum Straßenfest verzichten müssen – nun herrschte Partystimmung. Die Teilnehmenden der Läufe wurden mit Zurufen, Hupen und Rätschen lautstark angefeuert. Wie bei allen bisherigen Läufen war auch dieses Mal wieder Jürgen Baumann in Wollpulli, Mütze und mit seiner großen Kuhglocke auf der Strecke unterwegs und motivierte lautstark die Athleten. Diese seien gut in Form, befand Baumann: „Sie haben sich ja auch zwei Jahre ausgeruht.“

Großer Andrang beim Bambinilauf

In der Marktstraße schräg gegenüber des Rathauses gaben die Guggenmusiker Lohkäs-Trampler Gas, direkt vor dem Rathaus dröhnten Rock- und Popsongs aus den Boxen. Nachdem pünktlich um 14 Uhr der Startschuss zum 500 Meter langen Bambinilauf gefallen war, knallte es wenige Minuten später erneut. Dann rannten die Teilnehmenden des Mini-Marathons über 2,5 Kilometer und gleich darauf die Staffelläufer die steil ansteigende Marktstraße hinauf. Der Backnanger Oberbürgermeister Maximilian Friedrich lobte die „beeindruckende Kulisse“ und stellte in Aussicht, irgendwann auch unter den Startenden zu sein – vielleicht ja zunächst mit den eigenen Kindern, sobald diese alt genug für den Bambinilauf sind.

Um 15 Uhr fiel dann der Startschuss zum zehn Kilometer langen Hauptlauf. Zu Heavy-Metal-Klängen ging es den Berg hinauf in Richtung Schillerplatz, den die Teilnehmenden in diesem Jahr wegen einer Baustelle ausnahmsweise einmal umrunden mussten, bevor es wieder hinunter ging. So kamen pro Runde rund 90 Meter zusätzlicher Strecke zusammen, insgesamt also 360 Meter mehr.

Wegen einer Baustelle verlängert sich die Laufstrecke

Angesichts der längeren Strecke, so mutmaßte der Moderator, werde der heiße Favorit und Sieger in den Jahren 2018 und 2019, Jens Mergenthaler, die 30-Minuten-Marke nicht knacken können. Der Mann im orangefarbenen Trikot setzte sich beim Lauf gleich an die Spitze und hatte nach 7 Minuten und 25 Sekunden die erste Runde hinter sich. Dicht hinter ihm folgten Samuel Böttinger und Max Hoffmann. Als aussichtsreichste Frauen entpuppten sich Magdalena Klopfer, Lina Kabsch und Natalie Hartmann. Doch zu diesem Zeitpunkt lagen noch drei weitere Runden vor den Athletinnen und Athleten, unter denen traditionell einige Lokalpolitiker waren, etwa der Backnanger Gemeinderat Lutz Schweizer, der SPD-Landtagsabgeordnete Gernot Gruber und Althüttes Bürgermeister Reinhold Sczuka.

Mergenthaler lief schließlich nach 31 Minuten und 35 Sekunden über die Ziellinie – und zog erst mal seine Laufschuhe aus. „Ich bin den Anstieg viel zu schnell angegangen, das habe ich dann später gemerkt“, sagte er. Erster wurde er trotzdem, zum dritten Mal in Folge. Dicht nach ihm kamen Böttinger und Hoffmann ins Ziel. Als schnellste Frauen schlossen die Läuferinnen Magdalena Klopfer, Lina Kabsch und Natalie Hartmann ab.

Hier sind die Ergebnisse des Silvesterlaufs: https://my.raceresult.com/220379/results