Silvesterlauf Bietigheim: Simon Boch ist nicht zu schlagen, Manuel Hagel bleibt unter einer Stunde

Trotz vollem Teilnehmerfeld geht die 43. Auflage des Silvesterlaufs problemlos über die Bühne. 12.000 Zuschauer feuern die Läufer an – darunter ist auch ein Politpromi.
Nicht jeder hat so viel Glück wie Simon Boch. Der Seriensieger des Bietigheimer Silvesterlaufs ist nämlich mit einer Dauerkarte für das Rennen über die 10,5 Kilometer ausgestattet und muss sich keinen Kopf um seinen Start bei der Jahresabschlussveranstaltung machen. Andere hatten bei der 43. Auflage am Silvesternachmittag nicht so viel Glück, denn das Läufer-Happening war schon vor dem Start um 14 Uhr ausgebucht.