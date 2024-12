Silvesterfeuerwerk: Verkauf von Böllern und Raketen startet

1 Die Branche sieht einen Trend hin zum Leuchtfeuerwerk und weg vom Knaller. (Archivbild) Foto: Frank Hammerschmidt/dpa

Knaller, Böller und Raketen: Das Millionengeschäft mit der Jahreswechsel-Pyrotechnik beginnt wieder. Die Branche macht einen Trend weg vom reinen Knall aus.











Berlin - Händler in Deutschland starten heute wieder den Verkauf von Raketen und Böllern für den Jahreswechsel. Pyrotechnik für die Neujahrsnacht darf an den letzten drei Werktagen des Jahres über den Ladentisch gehen.Der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) rechnet gegenüber dem Vorjahr mit 15 Prozent mehr Ware in den Läden. 2023 verzeichnete die Branche nach eigenen Angaben einen Umsatz von 180 Millionen Euro. Die Böller-Branche verzeichnete zuletzt einen Trend weg von bloßen Knallkörpern hin zu Verbundfeuerwerken und Feuerwerksbatterien - diese Produkte machen demnach inzwischen 50 Prozent des Umsatzes aus.