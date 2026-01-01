Silvester-Schlagerbooom: Florian Silbereisen holt sich den Quotensieg

Florian Silbereisens Show-Zugabe zu Silvester hat zum Jahreswechsel Millionen von Menschen vor die Bildschirme gelockt. Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner punkteten eher beim jüngeren Publikum.
Jetzt ist es also da, das Jahr 2026! Den Silvesterabend haben viele Millionen Menschen in Deutschland nicht auf einer Partymeile verbracht, sondern vor dem Fernseher. Mit weitem Abstand feierten die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer mit Florian Silbereisen (44) ins neue Jahr. Der Moderator gab eine Zugabe mit dem "Silvester-Schlagerbooom 2026 live - Die Wunderlichtershow".