Silvester-Schlagerbooom: Florian Silbereisen holt sich den Quotensieg

Jetzt ist es also da, das Jahr 2026! Den Silvesterabend haben viele Millionen Menschen in Deutschland nicht auf einer Partymeile verbracht, sondern vor dem Fernseher. Mit weitem Abstand feierten die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer mit Florian Silbereisen (44) ins neue Jahr. Der Moderator gab eine Zugabe mit dem "Silvester-Schlagerbooom 2026 live - Die Wunderlichtershow".

Florian Silbereisen lockt die meisten Zuschauenden Ein entsprechender "Silvester-Schlagerbooom" war 2024 ursprünglich als einmalige Angelegenheit geplant. "Aber die Resonanz war so überwältigend, dass es eine Fortsetzung geben wird", freute sich Silbereisen vor der Ausstrahlung in einer Pressemitteilung. Gute Quoten konnte sich das Erste nun auch mit der neuen Ausgabe sichern. Laut Daten der AGF Videoforschung holte sich der erneute "Silvester-Schlagerbooom" eindeutig den Sieg beim Gesamtpublikum. Gerundet 4,55 Millionen Menschen schalteten die Show ein - ein Marktanteil von 25,7 Prozent.

"Willkommen 2026", die Silvesterkonkurrenz mit Andrea Kiewel (60) und Johannes B. Kerner (61) im ZDF, schnitt deutlich schlechter ab. 2,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren im Zweiten dabei, was noch für einen Marktanteil von 14,1 Prozent reichte.

In der wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnten sich Kiewel und Kerner allerdings besser behaupten. "Willkommen 2026" kam hier auf einen Marktanteil von 21,8 Prozent und gut 0,76 Millionen, die zugeschaltet hatten. Im Vergleich: Der klassische Silvester-Sketch "Dinner for One" erreichte bereits am Nachmittag im NDR in der Zielgruppe 0,61 Millionen (21,5 Prozent), Silbereisens "Silvester-Schlagerbooom" 0,54 Millionen (15,4 Prozent). Bei den jüngeren Zuschauenden führte eine "heute Xpress"-Ausgabe ab 00:48 Uhr mit knapp 0,94 Millionen die Konkurrenz an.