1 Viele Menschen hoffen an Silvester als Millionäre in das neue Jahr starten zu können. Foto: shutterstock / Valentin Valkov

Seit 2010 werden in Baden-Württemberg in der Silvester-Lotterie von Lotto BW Menschen zu Millionären. Hier finden Sie alle Infos zur Ziehung der Silvester-Millionen 2021/2022.















Link kopiert

Am 31. Dezember 2021, werden in der Stuttgarter Lotto-Zentrale die Gewinnzahlen der Silvester-Millionen gezogen. Wie die Sonderauslosung von Lotto BW funktioniert und ob Sie sich zu den glücklichen Gewinnern zählen können, erfahren Sie in diesem Artikel. Weitere News zu Lotto finden Sie hier.

Wie funktioniert Silvester-Millionen?

Im Zeitraum vom 2. November bis 31. Dezember 2021 werden 1.750.000 Losnummern zu jeweils 10 € ausgegeben. Jedes Los hat eine 7-stellige Losnummer zwischen 0000001 und 1750000. Jede Losnummer wird nur einmal vergeben. Die Lose sind seit dem 8. Dezember ausverkauft.

Unter den 1.750.000 Losnummern werden unter notarieller Aufsicht am Silvestertag die Gewinner gezogen.

Welche Gewinne und Chancen gibt es bei Silvester-Millionen 2021/2022?

In der Silvester-Lotterie gibt es vier Gewinnklassen:

Klasse Gewinn Chance 1 1.000.000€ 1:250.000 2 100.000€ 1:249.999 3 1.000 € 1:1.000 4 10€ 1:12

Wann werden die Gewinnzahlen veröffentlicht?

Die Losnummern der vier Gewinnklassen werden am frühen Abend des 31.12.2021 bekannt gegeben. Hier können Sie die Losnummern der Gewinnklassen 1 und 2 direkt nach der Veröffentlichung lesen:

7 x 1.000.000 Euro:

Losnummer

7 x 100.000 Euro:

Losnummer

Die Losnummern der Gewinnklassen 3 und 4 können Sie auf lotto-bw.de lesen.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Quelle für Zahlen, Quoten, Gewinne und Jackpot: LOTTO BW

Lotto 6aus49 und damit verbundene Spiele sind Glücksspiele. Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn Sie bei sich oder anderen Anzeichen für eine Spielsucht erkennen, können Sie sich an die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) wenden. Infos unter kostenloser Hotline 0800 137 27 00 oder unter www.bzga.de. Spielteilnahme ab 18 Jahren.