Wie in jedem Jahr stellt sich für viele die Frage, wie man am besten den Jahreswechsel feiert. Es muss jedoch nicht immer das klassische Silvester-Dinner sein, wie diese Ideen zeigen...

2024 neigt sich allmählich dem Ende zu. Wer bislang noch keine Ahnung hat, was man am letzten Tag des Jahres machen kann oder wer allmählich genug von der Raclette-Tradition hat, ist hier genau richtig.

2025 mit einer Motto-Party feiern

Wie lässt sich der Jahreswechsel besser zelebrieren als mit einer großen Feier mit den Liebsten? Ein ausgefallenes Motto kann dabei für besonders unterhaltsame Momente sorgen: Bei einer "Black n White"-Party kleiden sich alle Gäste in den Farben schwarz und weiß. Ebenso gestaltet sich die Dekoration. Bei einer Silvester-Sause unter dem Motto "Disney" kann man neben dem Jahreswechsel den Traum aus der eigenen Kindheit feiern. Aber auch Mottos wie "Bad Taste", "Berühmte Paare" oder "Silvester im Schlafanzug" sorgen sicherlich für zahlreiche lustige Erinnerungsfotos. Hierbei können auch die Silvester-Klassiker zum Einsatz kommen: Blei- oder Wachsgießen, Feuerzangenbowle sowie Wunderkerzen und Raketen lassen sich mit einer Motto-Party perfekt verbinden.

Lesen Sie auch

Mit einem Barbecue ins neue Jahr schlemmen

Mit dem seit Jahren beliebte Wintergrillen kommen die Foodies am Silvester-Abend auf ihre Kosten: Bei einem Barbecue-Grillen können alle Gäste zahlreiche Leckereien für das Rost und Drinks mitbringen. Eine Feuerschale im Garten und die restlichen Flaschen Glühwein aus der Weihnachtszeit sorgen für die nötige Wärme.

Wen es in der kalten Jahreszeit lieber nach drinnen verschlägt, kann aus dem gemeinsamen Abend ganz einfach ein Dinner Hopping machen: Dafür die Liebsten zusammentrommeln und für jeden Gang von Wohnung zu Wohnung ziehen. Den Start können dabei Aperitif und Vorspeisen bilden, während das Dessert und Drinks der letzte Stopp sind - wer mag, inklusive Feuerwerk um Mitternacht.

Rätselraten beim Krimi-Dinner

Mit einem Spieleabend lässt es sich ebenfalls gut ins neue Jahr feiern: Neben den klassischen Spielen wie "Mensch ärgere dich nicht", "Monopoly" oder "Cluedo" bietet sich dafür auch ein Krimi-Dinner mit Familie und Freunden an. Passend zum Motto des Krimis wird gemeinsam ein leckeres Menü gekocht, bevor jeder Gast in seine eigene Rolle schlüpft. Eine entsprechende Verkleidung ist beim Krimi-Dinner natürlich ein Muss. Gemeinsam löst man beim Verspeisen der leckeren Gerichte einen Mordfall und findet über mehrere Stunden heraus, wer unter den Gästen der Mörder ist. Je nach Version variiert die Anzahl der Mitspieler, in der Regel werden mindestens vier bis maximal acht Personen benötigt. Mittlerweile gibt es zahlreiche Anbieter, die die Spielbox mit unterschiedlichen Mottos bereithalten: Je nach Thema können sich bei dem Spiel die Orte, die Täter und die Opfer sowie die Szenerie und auch die Zeit unterscheiden. Manchmal ist das Zusammenkommen mit seinen Liebsten aufgrund von unterschiedlichen Wohnorten nicht möglich: Das Krimi-Dinner, aber auch ein Abendessen oder eine Motto-Party kann man digital veranstalten.

Ruhiges Silvester daheim

Wer es zum Jahreswechsel doch etwas ruhiger mag, kann es sich auch ohne Rätselraten und Spieleabend in den eigenen vier Wänden gemütlich machen. Was dabei nicht fehlen sollte: Ein Filmabend mit leckeren Snacks und Getränken. Für die Unterhaltung sorgt der kultige Kurzfilm "Dinner for One" (1963). Seit 1972 stolpert der Komiker Freddie Frinton (1909-1968) als Butler James jedes Jahr über die Bildschirme, während er mit Miss Sophie (gespielt von May Warden, 1891-1978) anstelle ihrer Freunde anstoßen muss. Streifen wie "Happy New Year" (2011) oder "Harry und Sally" (1989) dürften ebenfalls für Silvester-Stimmung daheim sorgen.

Fernweh zum Jahreswechsel

Wer spontan Lust auf einen kleinen Tapetenwechsel hat, sollte jetzt noch einen Kurztrip buchen. Wie wäre es mit einem Silvesterabend am Meer? Egal, ob mit den Liebsten oder auch alleine: Eine Auszeit in einem Ferienhaus, während der Strand in unmittelbarer Nähe ist, verspricht eine tolle Atmosphäre zum Jahreswechsel. Außerdem toll ist ein spontaner Kurztrip in die nächste Großstadt, wer möchte auch außerhalb von Deutschland. Für alle, die an Silvester dennoch nicht auf die Pfännchen verzichten wollen: Auch dort ist ein Raclette mit Sicherheit ein Highlight.